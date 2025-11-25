Rusia ataca infraestructura portuaria y energética en la región de Odesa

“En algunas zonas se produjeron incendios en infraestructuras portuarias y energéticas, hubo daños en equipamiento”, escribió Kiper.
Seis personas resultaron heridas en el ataque, según explicó el gobernador.
El Ministerio de Energía ucraniano dijo esta mañana que el ataque ruso alcanzó infraestructuras energéticas ucranianas, sin precisar en qué regiones se habían producido los daños.
En Kiev se ha interrumpido el suministro de calefacción en varios distritos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy