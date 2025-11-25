El Tribunal Militar del Segundo Distrito Este condenó a prisión por terrorismo a cuatro adolescentes de Jakasia por dañar dos cajas de fusibles en un tramo ferroviario y por tratar de incendiar una locomotora el año pasado.

"La cuarta menor, consciente y voluntariamente, proporcionó acceso a su tarjeta bancaria, que posteriormente se utilizó para comprar materiales para incendiar las cajas de relés el 2 de mayo de 2024", informó el Comité de Instrucción a través de Telegram.

El órgano policial-judicial sostiene que los menores actuaron por instrucción de una tercera persona sin identificar a cambio de una remuneración económica, por lo que se sospecha que pueda tratarse de inteligencia ucraniana.

Los daños a los relés se valoran en 55.000 rublos (700 dólares).

Hoy mismo, el Comité de Instrucción también informó de otras detenciones.

Un joven de 17 años fue detenido en el enclave ruso de Kaliningrado por tratar de cometer un atentado terrorista contra una iglesia ortodoxa en el enclave "en apoyo a las políticas del régimen de Kiev", señala el comunicado.

Las autoridades rusas sostienen que el adolescente actuaba por órdenes de la inteligencia ucraniana cuando fue detenido el 22 de noviembre.

Por otro lado, otros dos menores de edad fueron detenidos en la región de Perm, que al igual, por terrorismo y actuando por órdenes de un tercero, trataban de incendiar una subestación transformadora en una zona industrial en el momento en el que fueron detenidos por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).