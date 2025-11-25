Sheinbaum recibe a Castro para reforzar relación bilateral a días de comicios en Honduras

Minutos antes del mediodía, Sheinbaum salió de las instalaciones del recinto para darle la bienvenida a Castro, quien arribó a México la tarde del domingo, y se fundió con ella en un abrazo antes de ingresar juntas, con los brazos entrelazados, al Palacio Nacional.

En la recepción de Castro se entonaron los himnos nacionales de ambos países, y se prevé que las dos mandatarias sostengan reuniones privadas y ampliadas con sus equipos para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

El lunes, la presidenta mexicana adelantó que esperaba conversar con Castro sobre temas de actualidad en América Latina y el Caribe, y destacó que ambas se han convertido en "buenas amigas".

Además, Sheinbaum recordó que existe "mucha relación" con Honduras en diversos ámbitos y que el objetivo es mantenerla, pese a que Castro está por concluir su gestión en la Presidencia del país centroamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la presidenta mexicana, el objetivo central del encuentro es "hermanar todavía más la buena relación" que mantienen ambos Gobiernos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita de Castro ocurre en un contexto de creciente coordinación entre México y Honduras en temas como migración, desarrollo regional, derechos humanos y cooperación para el bienestar.

Ambos Gobiernos mantienen una relación cercana en el marco del Plan de Desarrollo Integral impulsado por México para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica.

El encuentro también busca reforzar los lazos políticos entre los dos países, que en los últimos años han mantenido posiciones coincidentes en foros regionales y multilaterales, especialmente en materia de integración latinoamericana.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo, 30 de noviembre, para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.