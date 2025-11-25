Starmer dice que las conversaciones para alto el fuego en Ucrania van "en buena dirección"

"Creo que estamos avanzando en una dirección positiva y los indicios actuales apuntan a que, en gran parte, la mayoría del texto, según indica (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski, puede aceptarse", dijo al comienzo del encuentro telemático del grupo, según las imágenes de la reunión difundidas por la BBC.

Starmer puntualizó en cualquier caso frente a sus aliados la importancia de defender los valores estructurales con los que se creó la coalición hace nueve meses: defender la soberanía de Ucrania, asegurar que los asuntos que versen sobre Ucrania y su futuro los determine Kiev y salvaguardar "garantías reales" de que Rusia no volverá a atacar el país en el futuro.

En este sentido, el mandatario británico aseguró que la "fuerza multinacional" que planifica la Coalición de Voluntarios en Ucrania una vez cesen las hostilidades, será "parte vital" del futuro del país, si bien pidió no cesar los esfuerzos en el presente.

Starmer hizo un llamamiento al resto de los líderes de la coalición presentes en la llamada a reforzar sus "compromisos nacionales" para poner sobre la mesa los planes más robustos posibles y a mantener la presión sobre Rusia, con un "embargo total" de energía rusa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No debemos perder el foco, mientras nos esforzamos por un alto el fuego y una paz justa y duradera, de que debemos apoyar a Ucrania ahora. Es un error, bajo mi punto de vista, bajar la guardia y centrarse solo en el futuro", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta línea, dijo que el Reino Unido estaba listo para trabajar con la Unión Europea para dar apoyo financiero a Ucrania "basado en el valor de los activos rusos congelados" y adelantó que entregarán más misiles de defensa a Kiev en la próxima semana.

El 'premier' británico también aseguró que se hicieron "buenos avances" en las recientes conversaciones en Ginebra (Suiza) sobre Ucrania, en lo que calificó como una oportunidad para garantizar que el borrador del plan reflejara plenamente los intereses de Ucrania y sentara las bases para una paz duradera".

En cambio, el mandatario británico apuntó que Kiev había propuesto "algunos cambios constructivos" al texto con el apoyo de asesores de seguridad nacional europeos.

Starmer presidió la reunión virtual de este martes con el resto de líderes aliados de la Coalición de Voluntarios junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y participó desde una de las salas de su residencia oficial del 10 de Downing Street, acompañado de los ministros británicos de Exteriores y Defensa, Yvette Cooper y John Healey, respectivamente.