Starmer y Zelenski tratan despliegue de fuerza multinacional en Ucrania tras la guerra

Previo al encuentro telemático con el resto de líderes aliados, ambos líderes "subrayaron la importancia del trabajo preparatorio continuado de los socios de la coalición para el despliegue de la fuerza multinacional tras el cese de las hostilidades", según indicó en un comunicado una portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del jefe del Gobierno británico).

Reflexionando sobre las recientes negociaciones llevadas a cabo en Ginebra (Suiza) y las conversaciones diplomáticas posteriores, Starmer y Zelenski coincidieron en la necesidad de asegurar una paz "justa y duradera" para Ucrania y destacaron la "unidad internacional" que se ha demostrado en apoyo a Kiev.

Por su parte, el 'premier' británico reiteró a Zelenski que Ucrania cuenta con el apoyo del Reino Unido mientras continúan las conversaciones.

En la llamada, Starmer también aprovechó para expresar al presidente ucraniano las condolencias por los ataques rusos ocurridos la pasada noche y para rendir tributo al pueblo ucraniano que "ha mostrado una gran valentía y resiliencia ante las dificultades diarias y el derramamiento de sangre provocado por la continua ofensiva de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", recoge Downing Street.

La conversación entre Starmer y Zelenski se produce horas antes de la reunión virtual que el mandatario británico presidirá, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el resto de líderes de la Coalición de Voluntarios, para analizar la evolución de las negociaciones de un plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos.