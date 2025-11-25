Sube a siete el número de muertos en el ataque ruso a Kiev

Cuatro de los muertos en el ataque son camioneros de la popular cadena ucraniana de supermercados NOVUS.

Los trabajadores murieron al alcanzar el ataque ruso contra Kiev uno de los centros logísticos más grandes de la compañía.

Rusia lanzó en este bombardeo más de 460 drones y 22 misiles, informaron la Fuerza Aérea de Ucrania y el presidente del país, Volodímir Zelenski.

Entre los principales objetivos del ataque ruso volvió a estar el sistema energético ucraniano.

El bombardeo provocó cortes en el suministro de electricidad y calefacción en Kiev, Odesa y otras regiones ucranianas.