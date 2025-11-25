Trump dice que su enviado especial se reunirá con Putin la próxima semana en Moscú

Trump aseguró que Witkoff estará en la capital rusa y que posiblemente también sea acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión, cuando fue cuestionado por periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.

Trump recordó que su equipo ha logrado "avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania".

"El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo", añadió el presidente.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz.