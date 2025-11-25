UA y UE acuerdan reforzar cooperación contra la migración irregular y abordar sus causas

"Nos comprometemos a fortalecer la cooperación mediante alianzas integrales, hechas a medida y mutuamente beneficiosas", señalaron los líderes de ambos bloques en la declaración conjunta publicada al término de su séptima cumbre, celebrada en Luanda, capital de Angola.

La UE y al UA abogaron por atajar "las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento forzado, en particular mediante el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y la estabilidad regional".

Los dos bloques quieren reforzar su colaboración basándose "en la responsabilidad y el compromiso compartidos y en el pleno respeto al derecho internacional y a los derechos humanos".

Además de prevenir la migración irregular, los líderes europeos y africanos se comprometieron a combatir la trata de personas y mejorar las vías legales de migración y movilidad entre los dos continentes -especialmente para académicos y estudiantes de educación superior-, así como apoyar a los países de origen con inversiones en educación, formación y desarrollo socioeconómico.

"Reconocemos que, si se gestiona adecuadamente de acuerdo con las necesidades y competencias nacionales, la migración segura, ordenada y regular puede ser una oportunidad y un catalizador para el desarrollo económico, social y humano tanto de los Estados de origen como de los de acogida", señaló la declaración.

Al mismo tiempo, los dirigentes abogaron por abordar los problemas que causa la "fuga de cerebros" de los países de origen, mediante soluciones como la "migración circular".

La UA y la UE también quieren proporcionar ayuda a las personas que necesitan protección internacional y refugio porque "están huyendo de la violencia, el conflicto y la persecución", así como a los desplazados internos.

"Seguiremos reforzando los sistemas de asilo y apoyando la gobernanza y la gestión de la migración y los desplazamientos forzados de conformidad con nuestros compromisos globales, con el fin de proporcionar una acogida y protección adecuadas a quienes tengan derecho a ellas, así como de trabajar en pro de su integración", concluyeron.

La UE y la UA han celebrado estos 24 y 25 de noviembre en Luanda su séptima cumbre para reforzar su cooperación en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático.

Según la Presidencia angoleña, 73 delegaciones se desplazaron al país, entre ellas 38 encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno.