Un análisis del Instituto Max Planck estima en más de 100.000 los muertos en Gaza

Los investigadores desarrollaron un modelo para analizar el impacto de la guerra sobre la mortalidad, teniendo en cuenta la gran incertidumbre existente debido a los escasos datos disponibles.

El análisis se basó en datos públicos del Ministerio de Salud de Gaza, de la ONG israelí B'Tselem, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (UN IGME) y de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina (PCBS).

En base a estas cifras, los investigadores estimaron que hasta el 31 de diciembre de 2024 habían sufrido una muerte violenta entre 70.614 y 87.504 personas en Gaza y, tras un análisis actualizado, que hasta el 6 de octubre de este año el número ya ha superado seguramente las 100.000.

"A consecuencia de esta evolución sin parangón de la mortalidad, la esperanza de vida en Gaza se redujo en 2023 en un 44 % y en el año 2024 en un 47 %", explicó la investigadora mexicana Ana C. Gómez-Ugarte, una de las autoras del análisis.

"En comparación con las cifras anteriores a la guerra, se corresponde a una pérdida de 34,4 y de 36,4 años respectivamente", agregó.

La científica destacó que el análisis se centra solo en las muertes causadas de forma directa por el conflicto y no las que se originan de forma indirecta, aunque probablemente las cifras reflejan solo el límite inferior de la mortalidad real, según dijo.

El comunicado del Instituto Max Planck destacó además que la distribución de edad y de sexo de las muertes se corresponden con los patrones demográficos que se han observado en varios de los genocidios documentados por el UN IGME.

Matizó no obstante que para determinar la existencia de un genocidio debe establecerse el cumplimiento de otros criterios, una cuestión que queda fuera del ámbito del estudio, en el que participó también el barcelonés Centro de Estudios Demográficos (CED).

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, del Gobierno de Hamás, el número de gazatíes muertos en ataques israelíes desde que el Estado hebreo comenzara su ofensiva militar en el enclave palestino a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 se ha elevado ya a 69.546.