Un joven detenido por haber rociado de harina al ultraderechista Jordan Bardella

Según varios medios, el arrestado es un menor, alumno de instituto de la misma localidad, acusado de "ultraje a persona pública" y está en dependencias policiales.

La Agrupación Nacional, partido de Marine Le Pen que en la actualidad preside Bardella, anunció que presentará una denuncia por esos hechos.

El diario local L'Est Republicain relata que Bardella había acudido a la feria agrícola de Sainte-Cahterine para darse un baño de masas, como ya hizo en el mismo lugar el año pasado.

Cuando pasó frente al pabellón del sindicato agrícola de izquierdas Coordination Rurale un joven se abalanzó contra él y le lanzó harina, mientras uno de sus amigos grababa la escena.

Bardella, de 30 años, será el candidato de su partido a las próximas presidenciales, previstas en 2027, si Le Pen continúa inhabilitada por la justicia.

En un sondeo publicado este martes por Public Sénat aparece en cabeza de las intenciones de voto tanto en la primera como en la segunda vuelta, algo que no había conseguido hasta ahora.

Le Pen fue condenada en marzo pasado a dos años de cárcel por desvío de fondos del Parlamento Europeo, además de cinco años de inhabilitación, que el tribunal impuso de aplicación preventiva, por lo que no queda suspendida por un recurso.

La apelación del caso será juzgada a principios del año próximo.