Un nuevo corte deja a unos 14.000 australianos sin acceso al servicio de emergencias

La interrupción de servicio afectó a las zonas de Frankston, al sureste de Melbourne, al sur del país, dejando sin servicio móvil y de datos a miles de clientes y comprometió, de manera puntual, la posibilidad de realizar llamadas a los servicios de emergencia, que solo pudieron efectuarse cuando los dispositivos se conectaban a otra red o a una red wifi.

Según detalló la cadena pública ABC, el daño en la infraestructura podría estar relacionado con un acto de vandalismo, mientras que algunos usuarios en áreas próximas reportaron cortes breves antes de que el servicio se restableciera parcialmente.

El incidente se suma a una serie de fallos registrados por Optus en los últimos meses, varios de los cuales afectaron a la disponibilidad del número de emergencias o "triple cero", que fueron vinculados con varias muertes el pasado septiembre.

Optus, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de Australia, ya fue multado en 2023 con 12 millones de dólares australianos (7,9 millones de dólares estadounidenses) tras otro fallo que dejó sin conexión a más de 2.000 usuarios del triple cero.

En un incidente independiente en noviembre, un cliente de la compañía telefónica Lebara en Sídney murió tras no poder comunicarse con el número de emergencias debido a que su teléfono Samsung operaba con un software incompatible.