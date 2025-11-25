Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la isla de Mindanao en Filipinas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el sismo tuvo lugar a las 18:45 hora local (10:45 GMT) a 73,6 kilómetros de profundidad, y 8,8 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) informó de varias réplicas en los minutos posteriores al terremoto.

En octubre, Mindanao sufrió un doble terremoto, un primero de magnitud 7,4 y otro de 6,7 horas después, que dejaron nueve muertos y cerca de un millón de afectados en el sureste de la isla.

Otro sismo de magnitud 6,9 sacudió el país asiático el 30 de septiembre y se cobró la vida de más de 70 personas en la isla de Cebú.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.