Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el suroeste de Japón

El sismo tuvo lugar a las 18.01 hora local (09.01 GMT) a una profundidad de unos 10 kilómetros, registrando un 5 alto en la escala cerrada japonesa de 7 niveles, que se centra en el poder destructivo del temblor.

De momento no se ha emitido ninguna alerta por tsunami.

Según declaraciones de residentes a la cadena pública japonesa NHK, algunos edificios temblaron con violencia, y varios objetos cayeron desde las estanterías.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que su Gobierno estableció inmediatamente después del sismo una "oficina de enlace en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para evaluar la magnitud de los daños".

"He dado instrucciones al Gobierno para que determine lo más rápidamente posible el alcance de los daños y proporcione al público información oportuna y precisa", detalló la mandataria, que animó a los residentes de la zona a "estar alerta" ante posibles terremotos de magnitud similar.