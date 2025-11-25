Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia

Trabajadores del centro religioso Wat Rat Prakongtham, donde se registró el incidente, confirmaron este martes a EFE el suceso, que ha sido reseñado por medios locales, en los que se ha difundido el vídeo del momento en que la mujer fue descubierta con vida.

La sexagenaria, después de hacer unos primeros movimientos, fue sacada del féretro con ayuda de tres hombres, que luego la montaron en una ambulancia y la trasladaron a un hospital cercano.

El templo -que había recibido certificación del deceso- aseguró que la mujer se encontraba bien y que se mantendría bajo observación médica, sin dar más detalles sobre su condición médica o la causa de la creída defunción.

En un vídeo posterior, se muestra que horas más tarde la mujer seguía con vida y que fue trasladada nuevamente en una ambulancia, sin que se conozcan detalles al respecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Bangkok Post, los médicos le detectaron el domingo una hipoglucemia grave, sin signos de haber sufrido un paro cardíaco o insuficiencia respiratoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El templo budista, religión mayoritaria en Tailandia, publica a diario a través de Facebook casos de defunciones que son atendidas en el centro, que ofrece la cremación como parte de un programa de apoyo funerario.