Wall Street abre mixto y Nvidia cae un 5,7 % mientras Meta apuesta por chips de Google

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en 22.756 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,05 %, hasta 6.701 unidades, y el Dow Jones de Industriales subía un 0,53 % para quedar en 46.692 enteros.
En los primeros compases de la bolsa destacaba la caída de Nvidia en un 5,7 % después de que The Information revelara que Meta valora comprar por miles de millones de dólares chips de IA desarrollados por Google, cuya matriz es Alphabet.
En concreto, la empresa de Mark Zuckerberg está en conversaciones para adquirir unidades de procesamiento de tensor (TPU) de Google e incorporarlas en sus centros de datos en 2027, que compiten directamente con los semiconductores de Nvidia.
Por su parte, Alphabet subía un 1,47 %, encaminándose a alcanzar por primera vez los 4 billones de dólares en capitalización, impulsada también por el lanzamiento de Gemini 3 la semana pasada.
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 2 %, hasta 57,60 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.