Wall Street cierra en verde, impulsado por un aumento de expectativas de recorte de tipos

Al cierre, el S&P 500 subió un 0,91 % hasta los 6.765 puntos, el Nasdaq creció un 0,67 % hasta los 23.025 enteros y el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,43 % hasta las 47.112 unidades.

Las expectativas cada vez mayores de que la Reserva Federal baje los tipos de interés en su reunión de diciembre ayudaron a impulsar los mercados este martes.

En el cierre de la bolsa, destacaba la caída de Nvidia en un 2,59 % después de que el medio The Information revelara que Meta valora comprar por miles de millones de dólares chips de inteligencia artificial (IA) desarrollados por Google, cuya matriz es Alphabet.

La noticia, en cambio, favoreció a Alphabet, que subió un 1,53 % y roza por primera vez los cuatro billones de dólares en capitalización, impulsada también por el lanzamiento de su nuevo modelo de IA, Gemini 3, la semana pasada.

Esta herramienta es capaz de "leer el ambiente" y generar "experiencias interactivas" sobre cualquier tema, y la empresa la califica como "el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal".

En concreto, Meta, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, está en conversaciones para adquirir unidades de procesamiento de tensor (TPU) de Google e incorporarlas en sus centros de datos en 2027, que compiten directamente con los semiconductores de Nvidia.

Según los analistas, esta podría ser una señal de que la dominio de Nvidia en los chips de IA podría estar bajo amenaza.