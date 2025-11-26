Abiertos los Premios Princesa de Girona para emprendedores y científicos de Iberoamérica

Los Premios Princesa de Girona se convocaron por primera vez en 2009 y desde entonces se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes al talento joven español, aunque en la categoría Internacional, dividida en la actualidad en dos categorías (CreaEmpresa e Investigación) y creada en 2019, se reconoce a jóvenes de hasta 35 años que no hayan nacido ni sean residentes en España.

Los jóvenes que se postulen a los premios internacionales Princesa Girona deben desarrollar su actividad profesional en Portugal o en cualquier país latinoamericano, según recogen las bases de la convocatoria de los galardones dirigidos a personas nacidas entre el 1 de enero de 1990 y el 30 de noviembre de 2009.

La científica, médico y emprendedora Gabriela Asturias Ruiz (Guatemala, 1995) fue la Premio Princesa de Girona Internacional Investigación 2025, mientras que la empresaria Valentina Agudelo Vargas (Colombia, 1996) se hizo con el galardón en la categoría Crea Empresa.

Además de los premios internacionales, la Fundación Princesa de Girona cuenta con cuatro categorías dirigidas a jóvenes españoles: CreaEmpresa, Arte, Investigación y Social.

Para la presentación de candidaturas, la Fundación Princesa de Girona cuenta con un comité de selección formado por premiados de ediciones anteriores y expertos de cada sector, así como con representantes diplomáticos iberoamericanos y profesionales e instituciones relevantes vinculados con esos países.

Este comité se encarga de presentar entre seis y diez nombres de los que, posteriormente, un jurado elige a los finalistas y a los ganadores, que se conocerán durante el primer semestre del 2026 en el marco de un acto denominado Princesa de Girona CongresFest.

La entrega de galardones se lleva a cabo en una ceremonia que este año reunió a más de dos mil personas en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (noreste de España) bajo la presidencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.