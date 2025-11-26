Al menos 5 muertos y 9 heridos tras la explosión en un almacén de munición en Siria

"Cinco trabajadores murieron y otros nueve resultaron heridos hoy en una explosión en un almacén de municiones al norte de Kafr", informó la agencia oficial de noticias siria SANA, sin detallar la causa de la explosión.

Las Fuerzas de Seguridad Interna en Idilib explicaron que "la explosión se produjo durante las obras que se realizaban en un taller cercano al lugar", indicó el medio estatal.

Las ambulancias trasladaron a los heridos al hospital para recibir tratamiento, mientras que equipos de ingeniería trabajaban para asegurar el lugar y gestionar los restos de la explosión, añadieron.

Por su parte, el director del distrito, Husein Junaid, añadió en declaraciones recogidas en Telegram que las Fuerzas de Seguridad Interna, la Defensa Civil y los equipos de ambulancia acudieron al lugar "inmediatamente después de la explosión del almacén de municiones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, Junaid aseguró que los cinco empleados muertos dependían del Ministerio de Defensa sirio y que aún "hay personas desaparecidas bajo los escombros".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, indicó que los equipos de rescate "continúan con las labores de búsqueda" y confirmó que equipos especializados están trabajando para completar la investigación y determinar la causa de la explosión.

Se trata de la tercera explosión en circunstancias similares en la provincia de Idlib después de las registradas los pasados julio y agosto, con siete muertos en la primera y cuatro en la segunda.