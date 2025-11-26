Bruselas pide información a Shein sobre cómo previene la venta de productos ilegales

"Tras la venta de productos ilegales en Francia y varios informes públicos, la Comisión sospecha que el sistema de Shein podría suponer un riesgo sistémico para los consumidores de toda la Unión Europea", aseguró el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Por eso, en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataforma a eliminar el contenido ilegal, el Ejecutivo comunitario solicitó a la compañía que le proporcione documentación con las medidas que está llevando a cabo para prevenir la venta de bienes ilegales y, en particular, para evitar que los menores accedan a ellos.

Bruselas dio este paso tres semanas después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en el país galo y de que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, se reuniese con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión.

Precisamente ayer se supo que Ejecutivo francés pedirá a la Justicia la suspensión de Shein durante tres meses.

"Las muñecas sexuales no tienen cabida en internet, las armas no tienen cabida en internet, los juguetes peligrosos no tienen cabida en internet. Gracias a las autoridades francesas, sabemos que Shein ha vendido todos ellos en Francia y nos lo tomamos muy en serio", dijo el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier, en rueda de prensa.

No obstante, Regnier insistió en que Bruselas "no quiere suspender a ninguna plataforma en la UE" porque ese es "el último recurso" que prevé la DSA.