Calamaro comienza a despedir el año con un concierto y homenajes a Maradona en Argentina

Con un lleno completo de 15.000 personas en el Movistar Arena, el cantautor argentino regresó tras un año a la capital argentina con una veintena de canciones imbatibles, invitados de la música local y el sonido compacto y ajustado de su banda.

'Crímenes Perfectos' abrió el recital, que enhebró un éxito tras otro de su amplio repertorio, los cuales activaron la conexión con el público durante dos horas seguidas, quienes no ahorraron cariño a Calamaro entre repetidos cantos de "Olé, olé, olé, Andrés, Andrés".

Apenas un rato antes del inicio, Sofía Morinico dijo a EFE que esta es la segunda vez que asiste a un concierto de Calamaro y que disfruta de su música desde que es pequeña.

Preguntada sobre las recientes intervenciones públicas del cantante de 64 años, en las que suele incurrir en elogios al partido de ultraderecha Vox o la tauromaquia, Morinico las consideró un exceso pero confesó que igual sigue "enamorada" de él.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Justamente 'Te Quiero Igual' fue la canción que encendió los saltos salvajes de la multitud y el temblor del moderno estadio, y la euforia colectiva a voz en cuello fue a la par de la voz del 'Salmón', que lideró a su septeto a través de sentidas versiones de 'Rehenes', 'Para No Olvidar' o 'A Los Ojos', de su etapa con la banda española Los Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 'Olé, olé, olé' de la gente en las gradas y el campo volvió, pero esta vez para homenajear de manera espontánea a Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 y recordado durante este martes por millones de argentinos en sus redes sociales.

"Qué vacío está el mundo", replicó Calamaro en referencia a quien fue su amigo -y hasta participó en algunas canciones de su disco Honestidad Brutal, de 1999-, para iniciar de inmediato 'Sin Documentos', en la que la letra improvisada recitó: "No quiero pasar un día entero sin ti, sin Diego".

El concierto tuvo como invitados a Chano Charpentier, de Tan Biónica, y Facundo Soto, de Guasones, dos cantantes argentinos influenciados por Calamaro.

Al momento de cantar 'Donde Manda Marinero', Charpentier afirmó, de cara al público: "Soy uno más con ustedes disfrutando del más grande".

Hacia el final del show, Patricio Sardelli, de Airbag, entró a escena para cantar y tocar un destacado solo de guitarra en 'Paloma', a la que definió en un grito como "la mejor canción del mundo".

La puesta en escena fue por momentos algo desconcertante: en las pantallas aparecieron animaciones diseñadas con inteligencia artificial que mostraron, mientras la banda tocaba el rock intenso de 'Out Put', el bombardeo nuclear estadounidense sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945, y durante 'Crímenes Perfectos' pudieron verse fragmentos de la película 'Apocalipsis Ahora', de Francis Ford Coppola.

"A Calamaro lo amo, es el amor de mi vida", confesó Mariana Avagnina a EFE, y explicó que junto a su hija, Sofía Biglieri, recorrieron cientos de kilómetros para llegar al concierto.

A su turno, Biglieri explicó que Calamaro es un punto de unión con sus padres, y señaló: "A veces es alguien medio polémico, y hay gente que lo quiere y otra que no, pero él siempre se hace escuchar".

La emotiva velada incluyó un último homenaje a Maradona, pero también a otros de los ídolos muertos del cantante argentino: a la par de los atronadores acordes de 'Los Chicos', la pantalla gigante mostró una imagen generada con inteligencia artificial en la que el 'Diez' alza su copa en un brindis con los músicos Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Iorio y Luca Prodan, pero también con el torero español Rafael de Paula.

Así se cerró la primera noche en Buenos Aires de Calamaro, que volverá al Movistar Arena este miércoles y viernes, para luego brindar su último recital de 2025 en Argentina el 6 de diciembre, en la ciudad de La Plata, y luego cruzará los Andes hacia Chile, donde el 13 de diciembre visitará Santiago.