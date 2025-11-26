Canadá procederá a la reconstrucción integral de los sistemas jurídicos indígenas del país

La reconstrucción del sistema jurídico de los secwépemc, que el grupo indígena del oeste de Canadá realizará en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Victoria, será el primero de otros proyectos de recuperación del resto de pueblos originarios del país.

A diferencia de países como Nueva Zelanda, México, Bolivia o Colombia, donde existen modelos consolidados de justicia indígena, la iniciativa canadiense no se limita a reconocer o reforzar sistemas en funcionamiento, sino que reconstruirá sistemas jurídicos enteros y de forma global, no solo en sectores aislados.

El proyecto, denominado Next Steps, también revitalizará las tradiciones legales para "responder a las realidades de hoy en día", señaló la Universidad de Victoria en un comunicado.

La fundadora de Next Steps, la doctora en derecho Val Napoleon, señaló: "Los pueblos indígenas tienen sistemas legales vibrantes y sofisticados que han gobernado nuestras tierras y relaciones desde siempre. La reconstrucción de estos sistemas es el cimiento de un futuro justo para los pueblos indígenas y Canadá".

El proceso de reconstrucción se realizará utilizando la historia oral indígena como base, que será recopilada por equipos de investigación comunitarios. La información será sintetizada y organizada en un marco legal antes de ser reevaluada para su implementación y aplicación.

La reconstrucción y revitalización de los sistemas jurídicos indígenas es una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que en 2015, tras cinco años de trabajos, emitió un informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El informe constató que unos 150.000 niños fueron internados entre 1870 y 1996 en las llamadas residencias escolares para eliminar su cultura indígena, y que miles murieron en esas instituciones, regidas en su mayoría por órdenes religiosas.

El informe de la comisión, que determinó que los aborígenes canadienses habían sufrido un "genocidio", incluyó 94 recomendaciones, entre ellas la revitalización de los sistemas jurídicos indígenas como parte del proceso de reconciliación.

El trabajo de reconstrucción también se alinea con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.