Canciller israelí dialoga con ministro de Defensa argentino sobre cooperación en seguridad

En su segundo día de visita al país suramericano, Saar compartió con Petri un almuerzo de trabajo que el canciller israelí calificó como "excelente".

"Conversamos sobre cómo fortalecer nuestros lazos económicos y de seguridad", señaló Saar a través de la red social X.

Además, afirmó que, bajo el "liderazgo" del presidente Javier Milei, quien considera a Israel y Estados Unidos como sus principales aliados en materia de política exterior, Argentina "está claramente en el camino correcto".

Saar, que se reunió este martes con Milei, agradeció a Argentina el haber declarado a Hamás y Hizbulá como organizaciones terroristas.

En julio de 2024, el Gobierno de Milei incluyó al grupo islamista palestino Hamás en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) de Argentina.

En ese entonces, el Ejecutivo argentino argumentó que Hamás se adjudicó la responsabilidad "por las atrocidades cometidas durante el ataque perpetrado a Israel" el 7 de octubre de 2023.

En julio de 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), Argentina ya había declarado al grupo chií libanés Hizbulá como organización terrorista.

En 1992 Argentina sufrió un atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas. Dos años después, en 1994, el país volvió a ser blanco de un ataque, cuando 85 personas murieron en la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. Ambos ataques fueron atribuidos a Hizbulá y a Irán pero permanecen impunes.