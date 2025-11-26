Canciller paraguayo tratará con su par argentino construcción de puente en frontera común

"Mañana yo estoy reuniéndome con mi par argentino para abordar el otro desafío que es puente en Pilar", mencionó el canciller en una conferencia de prensa tras la firma de un convenio de cooperación sobre obras viales con el embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki.

El jefe de la diplomacia paraguaya aseguró que este puente internacional es parte de varios proyectos de integración con sus países vecinos.

"Estamos avanzando a paso firme, no solamente con una integración comercial, con una integración de inversiones, sino que también con una integración física que mejore la calidad de vida de los ciudadanos paraguayos y de nuestros vecinos", enfatizó el ministro de Exteriores.

La iniciativa de construcción del puente binacional es parte de la "agenda estratégica de integración física" entre Paraguay y Argentina, según un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) publicado en marzo pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los estudios técnicos de la obra son financiados mediante una cooperación técnica no reembolsable otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, indicó el Mopc.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CAF presentó al Mopc y a la Vicepresidencia de Paraguay, el pasado 13 de marzo, los estudios de alternativas de ubicación de las cabeceras del puente, que incluye, entre otros, diseños de la infraestructura y obras complementarias.

El 6 de diciembre de 2022, los expresidentes de Paraguay Mario Abdo Benítez, y de Argentina Alberto Fernández anunciaron la construcción de este puente internacional sobre el río Paraguay.