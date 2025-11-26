Capturados doce presuntos miembros del Clan del Golfo en el noroeste de Colombia

En el municipio de Támesis fueron detenidos siete presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, señalados como responsables de "dinamizar hechos de violencia, ejercer control social, coordinar extorsiones y afectar la seguridad en diferentes municipios de esta subregión", indicó el Ejército en un comunicado.

Varios de ellos tienen antecedentes por homicidio y delitos asociados al narcotráfico y, según las autoridades, serían escoltas de alias Fredy Roca, uno de los cabecillas del frente.

En un segundo operativo en el mismo municipio, fueron detenidos alias Acacio y alias Paola Rojas. El primero, según el Ejército, sería uno de los líderes del componente urbano del grupo en Támesis y el presunto responsable de un homicidio cometido el pasado 18 de noviembre en la vereda Río Frío.

En la zona rural del municipio de Andes, también en Antioquia, las tropas capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del componente pseudopolítico del Clan del Golfo, acusados de participar en "actividades de presión y control social sobre líderes comunitarios" en varios barrios de la zona.

"Estos resultados representan una afectación directa y simultánea a los componentes urbano y pseudopolítico de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, neutralizando su capacidad de mando, coordinación y ejecución de acciones violentas, así como su influencia sobre las comunidades rurales a través del control social y el cobro de extorsiones", celebró el Ejército en un comunicado.

En estos operativos también fueron incautadas varias armas de fuego, teléfonos celulares y radios de comunicación.

El Gobierno colombiano comenzó en septiembre pasado en Catar un diálogo de paz con el Clan del Golfo con un acuerdo que contempla una etapa inicial de "construcción de confianza" y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios del noroeste del país donde opera este grupo.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.