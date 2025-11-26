China subraya que Tokio no puede "interferir" en la "resolución de la cuestión de Taiwán"

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó que las recientes declaraciones de funcionarios japoneses -según las cuales Tokio no ha variado su postura sobre Taiwán- "están muy lejos de satisfacer" las exigencias de China y de la comunidad internacional.

Mao pidió a Tokio que "explique con honestidad, precisión y exhaustividad su supuesta postura consistente" con respecto a la isla.

"Nuestra postura es clara: exigimos solemnemente que Japón se retracte de sus declaraciones erróneas y demuestre su sinceridad política hacia China mediante acciones concretas", agregó la vocera.

Las tensiones entre Pekín y Tokio se han intensificado en las últimas semanas a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó en el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán podría colocar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

China calificó esas palabras de "extremadamente peligrosas", presentó protestas formales y exigió a Japón que "retire de inmediato" sus declaraciones.

La reacción china incluyó avisos de viaje que desaconsejan desplazarse a Japón por supuestos riesgos de seguridad, lo que provocó cientos de miles de cancelaciones de vuelos y afectó a empresas japonesas del turismo y el comercio minorista.

Pekín también suspendió de nuevo la importación de marisco japonés y criticó el despliegue previsto por Tokio de sistemas antimisiles en una cadena de islas cercana a Taiwán.

Japón insiste en que su postura sobre Taiwán no ha variado y que sigue dispuesto al diálogo, mientras Pekín reitera que la isla autogobernada es una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.