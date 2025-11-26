Confiscan 2,4 millones de euros a ex rector italiano por malversar fondos de investigación

La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas por un miembro del Senado académico local y que terminó en dos incautaciones de grandes sumas de dinero, informó este miércoles la Guardia de Finanzas (policía económica italiana).

La primera, por un valor de 1,6 millones de euros, corresponde a fondos malversados a través de reembolsos de gastos, con documentación contable falsa o no vinculada a proyectos de investigación científica formales realizados entre 2019 y 2023.

La segunda incautación, por más de 860.000 euros, está relacionada con fondos desviados hacia una empresa agrícola vinculada al ex rector, mediante la adquisición de bienes y servicios que, en realidad, estaban destinados a la universidad y adquiridos a través de procedimientos de contratación directa gestionados por la institución.

La investigación, coordinada por la Fiscalía de Messina, reveló "un sofisticado sistema de malversación" por parte del ex rector, quien desvió fondos destinados a financiar proyectos de investigación universitaria hacia la construcción de "una importante instalación ecuestre para su empresa agrícola".

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran la presentación de tickets fiscales correspondientes a gastos personales, solicitudes de reembolsos por actividades de investigación que en realidad coincidían con la participación del rector en eventos hípicos.

Además, constataron la compra de materiales no relacionados con la investigación, como material eléctrico, hidráulico y de construcción, cuyo destino real era la empresa agrícola vinculada al ex rector.

Durante la investigación, se descubrió que varios de los reembolsos solicitados correspondían a viajes, alojamiento y manutención para el ex rector y, en algunos casos, para sus acompañantes, a localidades coincidentes con concursos de hípica en los que participó.

Finalmente, un análisis detallado de los movimientos bancarios reveló transferencias por un total de 210.000 euros, que provenían de varios investigadores del grupo de investigación del Departamento 'ChiBioFarm' de la universidad.

Estos fondos fueron inicialmente presentados como reembolsos de materiales de laboratorio, mantenimiento de instalaciones o anticipos de gastos, pero posteriormente se verificó que no correspondían a gastos reales de los investigadores.

Según la policía, los fondos destinados a financiar proyectos de investigación fueron desviados por el ex rector principalmente para el desarrollo de su empresa agrícola, a través de la construcción de la mencionada instalación ecuestre.