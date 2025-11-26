Consejo Electoral de Ecuador aprueba resultados del referéndum en el que venció el 'No'

Los consejeros electorales clausuraron la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio después de que el organismo recibió todos los paquetes electorales de las delegaciones internacionales y revisó las actas levantas en las veinticuatro juntas provinciales electorales y la junta especial del exterior.

Tras la aprobación, se abre un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos ante el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos.

Según el conteo oficial, el 'No' se impuso con el 61,8 % en la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente con la que Noboa buscaba que se redactase una nueva carta magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el 60,82 % de los votantes rechazó que se elimine la prohibición constitucional de instalar de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una iniciativa que hubiera abierto la puerta a que Estados Unidos recupere vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano, como la que ya tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el 53,71 % dijo 'No' a reducir el número de asambleístas de 151 a 73; y el 58,3 % se negó a eliminar la financiación pública a los partidos políticos.