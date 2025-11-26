Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como presidenta de El Corte Inglés

El relevo tendrá lugar el próximo 15 de enero y se produce "en un marco ordenado, estable y de continuidad", según la compañía.

Marta Álvarez explicó que, tras más de seis años en el cargo de presidenta y después de la reciente designación de una primera línea ejecutiva (al ser nombrado Santiago Bau director general en octubre), ahora llega el momento de abrir "una nueva etapa" en la presidencia del grupo, que deja tras una "decisión personal y de manera voluntaria".

La hasta ahora presidenta continuará como miembro del consejo y de su Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

El nombramiento se aprobó "por unanimidad" por el Consejo, en una sesión en la que la futura presidenta agradeció el "magnífico trabajo" realizado por su hermana durante los últimos seis años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 29 de octubre, El Corte Inglés nombró nuevo director general a Santiago Bau y le atribuyó responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, tras cesar "de mutuo acuerdo" Gastón Bottazzini como consejero delegado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo de distribución también nombró a Rafael Díaz, hasta ese entonces vicesecretario del Consejo, como nuevo secretario general.

Marta Álvarez recalcó que el nuevo equipo de alta dirección, del que ahora también forma parte su hermana Cristina, está preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030.

"Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro, y apoyándonos en el trabajo diario del conjunto de las personas que formamos parte de nuestra empresa", comentó la presidenta saliente.

Por su parte, Cristina Álvarez aseguró que desempeñará sus funciones "con humildad y defendiendo siempre los intereses de accionistas, empleados y los clientes de esta gran empresa".