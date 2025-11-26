Decenas de fallecidos y miles de evacuados por fuertes lluvias en el Sudeste Asiático

Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia se encuentran este miércoles afectadas por precipitaciones, según muestra la plataforma Zoom Earth, que rastrea fenómenos meteorológicos en tiempo real, en lo que debería ser la recta final de la temporada de lluvias para los tres primeros países.

El Sudeste Asiático vive una intensa temporada de tormentas tropicales y tifones este año -lo cual expertos atribuyen al calentamiento del océano-, con el supertifón Fung-wong y el virulento tifón Kalmaegi, que causó más de 260 muertos en Filipinas y Vietnam, como los últimos en azotar la región.

Las autoridades tailandesas elevaron este miércoles a 46 la cifra de fallecidos por las inundaciones que afectan al centro y el sur del país, y que afectan, en conjunto, a unos 3,2 millones de personas.

Un total de 20 provincias, entre ellas las turísticas Ayutthaya y Surat Thani, conocida por albergar las islas Koh Tao y Koh Samui, registran anegamientos provocados por fuertes lluvias, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD).

Mientras la acumulación de agua cede en el centro del país, donde se han registrado 28 de las 46 muertes, la situación es más dramática en la región meridional, y el portaaviones Chakri Naruebet de la Marina tailandesa, fabricado en España, ha sido movilizado para operativos de asistencia.

En Hat Yai, ciudad declarada zona de desastre esta semana, tras precipitaciones récord en 300 años, el agua alcanza hasta la segunda planta de algunas viviendas y sus residentes se refugian en el tejado a la espera de ser evacuados, muestran imágenes aéreas del departamento de Relaciones Públicas de Tailandia.

En la isla indonesia de Sumatra, en el extremo oeste del archipiélago, al menos ocho personas han muerto y 58 han resultado heridas por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales, informaron este miércoles las autoridades, que vinculan lo sucedido a "reiteradas condiciones climáticas extremas" entre el lunes y el martes.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia indicó en un comunicado que todas las víctimas fueron localizadas en la regencia de Tapanuli Sur, en la provincia de Sumatra Septentrional, donde más de 2.850 personas fueron evacuadas.

Rescatistas sacan incluso en brazos a personas del interior de viviendas anegadas a las que llegan a remo sobre lanchas neumáticas en medio del intenso temporal, reflejan vídeos facilitados por la BNPB.

Más imágenes dejan ver poderosos torrentes de agua bajando por calles de poblaciones afectada, arrastrando a su paso sillas y mesas.

La agencia meteorológica de Malasia mantiene alertas de peligro ante las precipitaciones en varios estados del norte de la mitad occidental del país, mientras el número de evacuados, que supera los 10.000, sigue creciendo, informaron este miércoles las autoridades y recogió la agencia de noticias local Bernama.

Se espera que la tormenta ciclónica Senyar, ahora sobre Sumatra (Indonesia), empiece a desplazarse el jueves por el estrecho de Malaca hacia Malasia, donde en principio se disipará, indica Zoom Earth.

Vietnam, por su parte, se prepara para la llegada desde Filipinas de la tormenta tropical severa Verbena, sin que el país se haya recuperado todavía de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias los últimas días, que han dejado cerca de 100 muertos en regiones sureñas y centrales.

Verbena dejó a su paso por Filipinas dos desaparecidos en la provincia de Negros Oriental, ubicada en Bisayas, uno de los tres principales archipiélagos del país asiático, informaron este miércoles las autoridades y la cadena pública ABS-CBN.