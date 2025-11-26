Desarrollan en Panamá taller para implementar marco mundial que busca frenar biodiversidad

Dicho taller, a desarrollarse estos tres días, se da "como parte de las estrategias para el fortalecimiento de capacidades de cooperación técnica y científica, la movilización de recursos, y el avance real en la elaboración de notas conceptuales que contribuyan" a la implementación del marco mundial en América Latina y el Caribe.

Así, socios estratégicos, agencias implementadoras, organizaciones regionales, centros regionales de apoyo técnico y representantes panameños trabajarán para formular las "notas conceptuales priorizadas, con miras a una implementación más coordinada y efectiva" del KMGBF en la región, según la información oficial.

El taller se realiza través del Ministerio de Ambiente panameño y bajo la coordinación de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Según la cartera panameña de Ambiente, en octubre se celebró en Perú el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en el que Panamá asumió la presidencia para el periodo 2025 - 2027.

También, a finales de octubre Panamá acogió dos reuniones técnicas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de cara a la COP17 de 2026 en Armenia, en la que se presentará el primer informe global de progreso sobre la implementación de dicho marco mundial para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad.