Detienen en Colombia a un cabecilla del grupo criminal ecuatoriano Los Tiguerones

La detención de Valencia, que se encontraba prófugo desde mayo de 2022, se realizó en una operación conjunta entre las policías de ambos países y es considerado como un objetivo de alto valor, por su poder de decisión dentro de la organización criminal.

Reimberg señaló en su cuenta de X que el hombre es "requerido por la justicia ecuatoriana por una pena de encarcelamiento de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato y por ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario donde se encontraba recluido".

Además, la Policía señaló que Valencia pasó a ser uno de los principales líderes de Los Tiguerones tras la captura de William Alcívar, apodado como 'Willy', 'Negro Willy' o 'Comandante Willy', un antiguo guardia de prisiones que fue detenido en España en octubre de 2024.

Según la institución policial, utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Ezequiel David Ángulos Reascos para evadir los controles migratorios.

Por el momento, el detenido permanece a órdenes de las autoridades colombianas, mientras se coordinan los procesos correspondientes para su traslado a Ecuador.

Durante la operación, la Policía también incautó un arma de fuego, cuatro teléfonos móviles y 80 cartuchos.

Los Tiguerones es una de las bandas criminales a las que se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país andino a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Esta banda estuvo detrás del secuestro del canal TC Televisión el 9 de enero de 2024, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados ingresaron a sus instalaciones durante una emisión en vivo, hasta ser detenidos unas dos horas después con la intervención de las fuerzas de seguridad.

Tras ese hecho, junto a una serie de atentados y acciones violentas en las calles, además de un conjunto de motines simultáneos en las cárceles con alrededor de 200 rehenes, el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a catalogar a estas bandas criminales como "terroristas".