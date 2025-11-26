EEUU asegura que trabaja "cercanamente" con Trinidad y Tobago ante conflicto con Venezuela

Así lo dejó saber en un comunicado Joseph Holstead, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, un día después de que Caine se reuniera con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, con el objetivo de fortalecer "la estabilidad y la unidad regional" y en la "sólida" relación bilateral entre ambos países.

Caine y Persad-Bissessar "intercambiaron ideas sobre los retos que enfrenta la región del Caribe, incluyendo los efectos en la desestabilización que provocan el tráfico de drogas, armas y humanos, y las actividades de las organizaciones criminales transnacionales", detalló Holstead.

"El general Caine expresó su admiración a Trinidad y Tobago por su continuo liderazgo y colaboración en el avanzar con algunos objetivos en común y reafirmó que Estados Unidos sigue comprometido en trabajar cercano a Trinidad y Tobago para enfrentar amenazas en conjunto e intensificar las colaboraciones en el Caribe", indicó.

Holstead, igualmente, indicó que Caine se reunió con Persad-Bissessar y miembros de su gabinete, y les enfatizó "la fuerte alianza" entre ambos países, al igual que discutieron las prioridades entre ambos por el bien "de la seguridad y estabilidad regional" del Caribe.

Caine llegó en la mañana del martes a Trinidad y Tobago procedente de Puerto Rico, donde compartió con un batallón de soldados norteamericanos que adelanta ejercicios militares en esa otra isla caribeña.

Persad-Bissessar, por su parte, describió el encuentro con Caine, en su cuenta de X, como "excelente", al enfatizar que Trinidad y Tobago y Estados Unidos "continúan compartiendo y sobrellevando una fuerte alianza".

Trinidad y Tobago, cercano a la costa de Venezuela, alberga esta semana maniobras militares de la Marina de Estados Unidos, país al que respalda en su actual despliegue en el Caribe contra Venezuela.

Persad-Bissessar defendió la semana pasada -en redes sociales- las maniobras, aunque señaló que "el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela".

Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la primera ministra de Trinidad y Tobago "hipotecó" su país para "amenazar a Venezuela".

La visita de Caine se da además por las órdenes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de incrementar la presencia militar en el mar Caribe, como parte de sus esfuerzos para combatir a los carteles de drogas en la zona.

A lo anterior se sumó recientemente el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, lo que ha elevado aún más la tensión regional que empezó en agosto pasado con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe, que se ha extendido a aguas del Pacífico, en una ofensiva ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y llamada 'Lanza del Sur'.