El BCE advierte que los precios de las acciones pueden caer mucho

El BCE dijo en su Informe de Estabilidad Financiera que "desde abril, los mercados de valores globales han alcanzado nuevos máximos históricos y los diferenciales de crédito son actualmente ajustados según estándares históricos".

Los mercados financieros y especialmente los de valores son vulnerables a "ajustes agudos de los precios debido a valoraciones persistentemente altas y al aumento de la concentración del mercado de renta variable", advierte el BCE.

"El sentimiento del mercado podría cambiar abruptamente debido al deterioro de las perspectivas de crecimiento, por ejemplo, o a noticias decepcionantes sobre la adopción de la inteligencia artificial (IA)", según la entidad monetaria.

Desajustes de liquidez en fondos de inversión abiertos, el elevado endeudamiento de los fondos de alto riesgo y la opacidad de los mercados privados podría amplificar la tensión en el mercado.

El BCE considera en el informe que la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales y los efectos económicos y financieros a largo plazo de los aranceles lastran la estabilidad financiera de la zona del euro.

La incertidumbre de la política comercial "se ha reducido notablemente desde los máximos de abril, pero la incertidumbre continúa persistiendo, con potencial para nuevos picos", dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, al presentar el informe.

El resultado de algunos bancos podría verse afectado por créditos morosos de empresas cuyos negocios son más sensibles a los aranceles.