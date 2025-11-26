El Brent sube un 1,04 %, hasta los 63,13 dólares

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,65 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en comparación al cierre de la última sesión, cuando finalizó en 62,48 dólares por barril.

El crudo europeo recuperó terreno este miércoles mientras los inversores estadounidenses evaluaban las perspectivas de un posible superávit de oferta en el mercado y las expectativas de un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia, que podría relajar las sanciones sobre Moscú y aumentar la producción global de petróleo en un escenario de desaceleración de la demanda.

En la sesión anterior, después de que algunas informaciones sugiriesen que Ucrania había aprobado la mayor parte de los puntos de un acuerdo marco impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, el Brent llegó a desplomarse hasta un 2,33 %, si bien después acabó limitando las pérdidas cuando empezaron a surgir dudas sobre su veracidad.

Pese al repunte de hoy, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo este miércoles en su boletín que "cualquier indicio de progreso real podría suavizar los precios de la energía, pero incluso sin un acuerdo, el potencial alcista de los precios del petróleo sigue siendo limitado debido a los problemas subyacentes: el exceso de oferta y el débil crecimiento de la demanda".

En este sentido, advirtió que el Brent prosigue una tendencia bajista, presionado por la mejora de las condiciones geopolíticas, el aumento de la oferta y el debilitamiento de la demanda, por lo que podría llegar a rebasar la barrera psicológica de los 60 dólares próximamente.