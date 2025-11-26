El C.Europa urge a Andorra a elaborar una estrategia global contra la violencia de género

En un informe publicado este miércoles y dedicado a ese país, el grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de la supervisión de la llamada Convención de Estambul (GREVIO), pide también una mejor recopilación de datos en los casos de violencia para tener el detalle del sexo y la edad de la víctima y del agresor, así como la naturaleza y la forma de la agresión.

El GREVIO subraya a las autoridades judiciales de Andorra que tengan en cuenta de forma sistemática los incidentes de violencia doméstica cuando tomen decisiones sobre la custodia y los derechos de visita de niños para garantizar la seguridad de éstos.

Para este organismo del Consejo de Europa, resulta "esencial" recopilar datos sobre el número de decisiones judiciales dictadas en casos de violencia de género, incluidas la de órdenes de alejamiento.

Los expertos del Consejo de Europa muestran preocupación por tendencias que a su parecer podrían socavar la confianza de las mujeres en la Justicia, como el uso del procedimiento acelerado para tratar algunos casos o el escaso número de condenas.

En cualquier caso, el GREVIO destaca en su informe que "Andorra ha hecho progresos legislativos e institucionales significativos" en la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres en los últimos años.