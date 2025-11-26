El director de Open Arms dice que los derechos humanos "parecen una pieza de museo"

Camps hizo estas declaraciones en el Puerto de Tarragona, una localidad costera bañada por el mar Mediterráneo en la que va a permanecer atracado hasta el domingo, 30 de noviembre, uno de los barcos que Open Arms utiliza para salvar vidas de personas que intentan atravesar el Mediterráneo.

Open Arms ofrecerá en el puerto de Tarragona visitas guiadas al barco dirigidas a ciudadanos y centros educativos. La organización prevé acoger a 755 escolares.

"En este tiempo que estamos viviendo, donde los derechos humanos parecen una pieza de museo y la vida no tiene mucho valor, es cuando más se necesita llegar a la sociedad civil, a las escuelas, a los institutos. La defensa de los derechos humanos es una obligación de todos y nosotros podemos seguir haciéndolo gracias a las aportaciones de la sociedad y de las administraciones", afirmó el director de la organización de rescate de personas en el mar.

En este sentido, agradeció el apoyo económico que, desde hace años, recibe del Ayuntamiento de Tarragona y de la Diputación, el órgano de gobierno y administración de la provincia en la que se encuentra la ciudad homónima.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, señaló que Open Arms es "una entidad referente en la defensa de los derechos humanos y del derecho a la migración", y destacó que se trata de "seres humanos salvando a seres humanos".

El Ayuntamiento de Tarragona le concederá 75.000 euros en 2026 a la organización, y la Diputación de Tarragona otros 45.000 euros.

El presidente del Puerto de Tarragona, Santiago Castellà, señaló que los puertos y Open Arms comparten "una misma vocación de acogida".

"Para la gente de mar, los puertos siempre han sido un lugar seguro. Del mismo modo, para las personas migrantes que cruzan el Mediterráneo y se juegan la vida en busca de un futuro mejor, Open Arms representa ese primer puerto seguro", destacó.