El euro sube y roza los 1,16 dólares

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1587 dólares, frente a los 1,1574 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1577 dólares.

Las advertencias del BCE en un informe sobre los riesgos para la estabilidad financiera han frenado el apetito por el riesgo de los inversores.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron inesperadamente en EEUU la semana pasada, en 6.000 hasta 216.000, y la entrada de pedidos de bienes duraderos subió en septiembre un 0,5 % respecto al mes anterior.

Los últimos datos económicos han aumentado las probabilidades de que la Fed bajará el precio del dinero en diciembre.

Así lo han manifestado también algunos miembros de la Fed, pero hay diferentes opiniones.

Los mercados ven una probabilidad de más del 80 % de que la Fed reduzca sus tipos de interés de referencia en diciembre.

La facturación de los minoristas subió en EEUU en septiembre menos de lo previsto, mientras la confianza del consumidor bajó más de lo esperado en noviembre.

La inflación de los precios de producción se mantuvo en EEUU estable en septiembre en el 2,7 % interanual, por lo que las presiones inflacionistas se han podido estabilizar y esto facilita a la Fed bajar el precio del dinero.

Sin embargo, los mercados prevén que el BCE mantendrá sus tasas de interés en diciembre en el 2 % y que tampoco las modificará en 2026.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se mostró hoy más optimista respecto al crecimiento y dijo que la inflación de los servicios y de los salarios progresa positivamente, por lo que los tipos de interés son adecuados.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1549 y 1,1595 dólares.