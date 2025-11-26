El Gobierno suizo reclama el pago de servicios consulares a participantes de la Flotilla

Las facturas oscilan entre los 300 y los 1.047 francos (320-1.120 euros), en función de factores como el tipo de intervención ante las autoridades israelíes, la duración de las visitas en prisión cuando fueron detenidos o el nivel de asistencia durante el regreso.

Además de los 19 suizos de la Flotilla Global Sumud, que partió desde Barcelona y otros puertos mediterráneos a finales de agosto y fue interceptada por Israel a principios de octubre, la reclamación ha incluido a un ciudadano helvético de la Flotilla Thousand Madleens to Gaza, que zarpó a finales de septiembre.

Los afectados, que denunciaron maltrato durante su detención en Israel y en algunos casos el abandono de la diplomacia suiza, anunciaron que presentarán un recurso, frente a una reclamación oficial que les da 30 días para efectuar el pago solicitado.