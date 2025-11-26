El IBEX 35 suma un 1,36 % y recupera el nivel de los 16.300 puntos

En su tercera sesión de avances consecutiva, el selectivo español ganó 220,2 puntos para terminar en los 16.361,1 enteros. En el año, las ganancias acumuladas son del 41,1 %.
El IBEX 35 abrió con avances del 0,34 % que se han ido incrementando a lo largo de la jornada. Wall Street abrió en positivo en una sesión en la que se ha conocido que las peticiones semanales de desempleo en EE.UU. han caído más de lo esperado.
De los grandes valores, Santander sumó el 1,96 %; BBVA el 1,72 %; Iberdrola el 1,3 %; Inditex, el 1,07 %; Repsol, el 0,9 %; y Telefónica, el 0,32 %.