El IBEX 35 suma un 1,36 % y recupera el nivel de los 16.300 puntos

Madrid, 26 nov (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, sumó este miércoles un 1,36 %, lo que le permite recuperar los 16.300 puntos, impulsado por las subidas en Wall Street, en un escenario que descuenta la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre.