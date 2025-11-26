El Nikkei sube un 2 % al descanso por renovadas expectativas de recorte de tipos de la Fed

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 19,4 % ó 946,05 puntos, y se situaba en 49.605,57 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 1,83 % ó 60,36 puntos, hasta 3.351,25 unidades.

El parqué tokiota abrió ya con fuerza, siguiendo las ganancias en Wall Street, después de que la publicación de unos datos económicos más débiles de lo esperado en Estados Unidos alimentaran la especulación de un recorte de tipos del banco central del país norteamericano en su próxima reunión sobre política monetaria.

También contribuyó notablemente al avance en la plaza nipona la subida de pesos pesados del mercado local, entre ellos el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, que lideraba las operaciones al descanso y sumaba en torno a un 7 %.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony avanzaba cerca de un 3 % tras anunciar los términos finales de los derechos de adquisición de acciones para otorgar opciones sobre acciones, vinculada a la emisión de derechos orientada a directivos y empleados de la firma, anunciada a finales del pasado octubre.

Entre otras firmas que anotaban ganancias a la media sesión estaban la empresa de electrónica Fujikura (+3 %), el fabricante de vehículos Toyota (+1,7 %) y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo (+0,8 %).