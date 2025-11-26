El pasaporte español es el 20 mejor del mundo, Suecia sigue líder y Latinoamérica mejora

La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS) analiza 200 países y sus pasaportes basándose en tres pilares: movilidad, calidad de vida e inversión, explicó en un comunicado difundido este miércoles.

Bajo este criterio, España consigue mantenerse, por segundo año consecutivo, en la posición número 20 en la clasificación global, pues según GCS ofrece acceso sin necesidad de visado a 127 países, lo que lo convierte en "uno de los pasaportes más deseados del mundo".

Además, logra ser el cuarto país mejor posicionado en la categoría de movilidad y el noveno en la de calidad de vida, pero ocupa el puesto número 52 en inversión.

Suecia consigue la primera posición en el Índice Global de Pasaportes de GCS y el continente europeo acapara 9 de las 10 primeras posiciones en este 2025, mientras que Estados Unidos ratifica una caída histórica, pues ha descendido trece posiciones (del 1 al 14) en los últimos cuatro años "asociada a la polarización política y marcos migratorios cada vez más restrictivos".

Por el contrario, el índice muestra un desempeño en auge entre los países de América Latina en este mismo periodo, con Chile siendo el pasaporte mejor posicionado de la región, en el puesto 47, seguido de Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).

"La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021", señaló Laura Madrid, Investigadora Principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS en la nota.