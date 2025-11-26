El petróleo de Texas sube el 1,2 %, hasta los 58,65 dólares el barril

Al término de la sesión en la bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,7 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

En las últimas sesiones, los operadores han tenido la vista puesta en la guerra entre Ucrania y Rusia y un posible acuerdo de paz entre ambos países.

En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en la víspera que su equipo ha logrado "avances significativos con respecto al fin de la guerra" en Ucrania, que se ha alagado por más de tres años.

Además, el mandatario republicano aseguró que quiere reunirse "pronto" con su homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, pero "solo" una vez el plan de paz para poner fin a la guerra de estas naciones sea "definitivo".

Aparte de esto, las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. aumentaron la semana pasada en 2,8 millones de barriles, según la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

El repunte de los precios se produce pese a que el crudo atraviesa un periodo marcado por múltiples presiones a la baja, según el analista Antonio Di Giacomo, de la firma XS.Com.

Este periodo bajista tiene lugar, en parte, por el incremento en las reservas, la posibilidad de un exceso de oferta, la producción constante de la OPEP+ y los avances diplomáticos entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con el experto.

"Aunque los precios del (petróleo) Brent y del WTI se han estabilizado temporalmente, las perspectivas a corto y medio plazo siguen inclinándose a la baja", asegura Di Giacomo.