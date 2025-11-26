El presidente alemán inicia una visita de Estado a España e irá con Felipe VI a Gernika

El presidente alemán se convertirá así en el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika, ciudad que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Francisco Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.

La visita del presidente de Steinmeier comenzará por la mañana en el Palacio Real donde será recibido con honores militares por los reyes.A mediodía, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad y, después, mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde los monarcas le ofrecerán un almuerzo.

Por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y luego al Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra del pintor malagueño inspirada en los ataques aéreos de la ciudad vasca.

La primera jornada de su viaje oficial a España concluirá con una cena en su honor, ofrecida por los reyes en el Palacio Real, a la que acudirá con su esposa, Elke Büdenbender.

La agenda del jueves, 27 de noviembre, arranca con un encuentro entre representantes de la economía española y alemana previo a la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán tras lo que el mandatario alemán se desplazará hasta la plaza de la Lealtad de Madrid para participar en una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido.

Más tarde, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, con quien almorzará, y por la tarde acudirá a la planta de producción biotecnológica de la multinacional alemana Merck en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El programa de este segundo día de su visita incluye además la imposición de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania al exfutbolista alemán Toni Kroos y la visita al estadio Bernabéu, donde mantendrá un encuentro con representantes y jugadores del Real Madrid.

Esta visita, según informaron los dos gobiernos cuando se anunció, se enmarca dentro de las estrechas relaciones bilaterales que mantienen los dos países, socios en la Unión Europea y aliados de la OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del canciller federal, Friedrich Merz.

Por la noche, el presidente alemán ofrecerán una recepción en honor de del rey Felipe VI y la reina Letizia.

En la última jornada de su visita, Steinmeier viajará a Vitoria para reunirse con el lehendakari, Imanol Pradales, y después acudir a Gernika para realizar una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del bombardeo de la ciudad.

Steinmeier, que ya pidió públicamente perdón en Varsovia en 2023 por los crímenes perpetrados por el régimen nazi en la capital polaca contra los judíos, asistirá también en Gernika al Museo de la Paz y por la tarde se trasladará a Bilbao para visitar el Colegio Alemán y el Museo Guggenheim.