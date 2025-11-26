El presidente del Legislativo de Taiwán recibe a diputados de Panamá en polémica visita

"Durante nuestra visita de trabajo a Taiwán hemos sido recibidos por el Presidente de la Asamblea. Se trata del legislador Han Kuo-yu, Presidente del Yuan Legislativo", escribió este miércoles en sus redes sociales el diputado independiente, Betserai Richards.

Richards, que alcanzó uno de los 71 escaños de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá mediante la libre postulación, explicó que durante el encuentro se intercambiaron "opiniones sobre la importancia de impulsar políticas públicas que transparenten la gestión" pública y fortalezcan la democracia en Panamá y Taiwán.

"Seguimos fortaleciendo nuestros lazos parlamentarios y buscando más oportunidades para Panamá", añadió el legislador panameño, que junto a otros ocho colegas inició el martes una visita, que se extenderá hasta el próximo sábado, a la isla considerada rebelde por Pekín.

Este viaje a Taiwán, el primero de funcionarios panameños tras la ruptura de las relaciones bilaterales en junio de 2017, cuando Panamá abrazó el principio de "una sola China" y las estableció con Pekín, está marcado por la controversia: el presidente panameño, José Raúl Mulino, lo censuró desde el primer momento, y además generó unos comentarios de la Embajada de China que el Ejecutivo de Panamá tildó injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

"Coman bastante chao mein, que es bueno, buenos hoteles, buen puerquito agridulce pero hasta ahí (...) es mentira que los diputados pueden ir allá hablar de inversiones y de proyectos", declaró Mulino el pasado 20 de noviembre, tras sostener que las relaciones internacionales de Panamá le competen exclusivamente por orden constitucional al Ejecutivo panameño.