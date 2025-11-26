El Vaticano acabó 2024 con un superávit de 1,6 millones y bajó su déficit a 44 millones

El informe destaca que se observa una tendencia claramente positiva, aunque reconoce "que la plena sostenibilidad financiera es un objetivo a largo plazo ya que la principal mejora se ha producido por el aumento de las donaciones".

La mejora general se basa en una reducción significativa del déficit, que se redujo casi un 50 % de 83 millones a los 44 millones de euros y esto fue posible gracias a un aumento de 79 millones de euros en los ingresos, principalmente procedentes de donaciones y la gestión hospitalaria, mientras que las medidas de control del gasto compensaron parcialmente la inflación y el aumento de los costes de personal.

La gestión financiera fue especialmente positiva, generando un beneficio neto de 46 millones de euros, superando los niveles de 2023 y desempeñando un papel clave en la cobertura del déficit operativo.

Del presupuesto vaticano, las áreas de gasto más significativas son el culto y la evangelización (14%), la comunicación (12%), la presencia en el mundo a través de las nunciaturas apostólicas (10%) y los servicios caritativos (10%).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El "ministro" de Economía de la Santa Sede, el español Maximino Caballero Ledo, en declaraciones a medios vaticanos, explicó que la situación en los últimos diez años con las reformas que se implementaron en el pontificado de Francisco han ido mejorando las arcas vaticanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero advirtió de que "no se trata solo de mantener un presupuesto equilibrado", "sino de fortalecer la capacidad de la Santa Sede para optimizar cada contribución recibida", haciendo así que el servicio a la misión de la Iglesia universal sea "más sólido y sostenible".

"A pesar de la significativa mejora lograda, se mantiene un déficit operativo de 44,4 millones de euros. Por lo tanto, continuamos con determinación el camino hacia la plena sostenibilidad financiera, transformando este desafío en una oportunidad de consolidación y crecimiento, que debemos afrontar con continuidad, realismo y disciplina, manteniendo un equilibrio entre el compromiso misionero y la gestión responsable de los recursos", añadió.