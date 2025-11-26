España urge a decidir "con rapidez" en Ucrania: el interés vital de Europa está en juego

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios tras intervenir telemáticamente en el consejo de asuntos extraordinarios sobre Ucrania, expresó la apuesta de España por este proceso hacia una paz justa y duradera, que pasa -dijo- por un alto el fuego "incondicional e inmediato" y el respeto a la soberanía de Ucrania.

España, aseguró el ministro, está dispuesta a poner todo de su parte para alcanzar "esa paz justa y duradera" y apoyar al pueblo ucraniano y por eso, explicó que su país se ha mostrado partidario del uso de activos congelados a Rusia, de los préstamos de reparación o el nuevo paquete de sanciones a Moscú, entre otras medidas.

Insistió en que además de tomar decisiones con rapidez en lo que respecta a Ucrania, hay que pensar en avanzar en la autonomía y en la soberanía europeas, "y eso pasa por tener cada vez más la seguridad en manos europeas".

El plan de paz para Ucrania que impulsa Estados Unidos tenía una versión inicial, bien vista por el Kremlim, que recogía la cesión de territorio por parte de Ucrania, la reducción del tamaño de su ejército y su renuncia a entrar en la OTAN. Al mismo tiempo, ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Sin embargo, en la nueva versión, con la que Rusia no está conforme, se recoge el compromiso de respeto pleno a la soberanía de Ucrania y no se cierra la puerta a su integración en la OTAN.