España y Arabia Saudí reforzarán su cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico

Según informó el ministerio español de Interior en un comunicado, el documento fija otros ámbitos abiertos al "intercambio de experiencias y métodos de trabajo" entre las fuerzas policiales de ambos países para "enriquecer sus prácticas operativas", como la seguridad en grandes eventos deportivos y en espacios públicos.

Marlaska destacó durante la reunión la "estrecha colaboración" existente entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad y su "crucial importancia geoestratégica" en un contexto internacional marcado por la situación en Gaza, la guerra de Ucrania y la evolución de la región africana del Sahel y el Magreb.

En cuanto al terrorismo, ambos ministros remarcaron la importancia de mantener "canales fluidos de coordinación" para intercambiar información e impulsar iniciativas hacia la detección temprana de mensajes que promuevan la radicalización y campañas de desinformación.

Sobre la cooperación contra el crimen organizado, el ministro elogió la aprobación, el pasado enero, del establecimiento de un centro regional de Interpol para Oriente Medio y el norte de África, lo que facilitará la cooperación policial internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional en la región.

Ambos titulares de Interior se comprometieron a promover la colaboración en la formación de sus cuerpos policiales y, para ello, Marlaska visitará mañana la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad, "un referente" en este campo con un papel clave en la construcción de un espacio árabe seguro y estable.