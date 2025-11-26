Expresidente de Perú Vizcarra llega a juzgado que dicta sentencia por presuntos sobornos

El exmandatario, vestido de terno y corbata, dijo llegar "tranquilo" a la audiencia e ingresó al edificio del Poder Judicial en medio de un gran revuelo por la cantidad de seguidores y periodistas que esperaban su llegada.

Vizcarra fue recibido en la sede judicial por decenas de simpatizantes del partido Perú Primero, fundado por el exmandatario con miras a las elecciones generales del próximo año, quienes colocaron pancartas en las que proclamaban al exgobernante como su candidato a presidente, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso por tres veces.

Asimismo, sus seguidores también criticaron una supuesta persecución política contra Vizcarra para truncar sus deseos de ser nuevamente jefe de Estado o de tentar un asiento en el Parlamento.

Vizcarra está acusado de presuntamente haber recibido un total de unos 2,4 millones de soles (unos 710.000 dólares) de las constructoras ICCGSA por la construcción del Hospital de Moquegua y de Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, lo que para la Fiscalía merece una pena de 15 años de cárcel, conforme han solicitado a los jueces.

El exmandatario sostiene que este juicio es parte de una persecución para sacarlo del escenario político por parte de las fuerzas conservadoras que ahora dominan el Congreso, las mismas que lo destituyeron a finales de 2020, en un acto interpretado por Vizcarra y sus seguidores como una represalia por haber cerrado el Parlamento un año antes, al obstruir sus reformas política y judicial.