Expresidente peruano Vizcarra sale detenido por Policía tras condena de 14 años de cárcel

Al finalizar la lectura de la sentencia, al cabo de cuatro horas, Vizcarra se levantó de su asiento, se abrochó la chaqueta de su terno, y volteó a saludar con la mano a las cámaras de los medios de comunicación que cubrieron la audiencia judicial.

Varios agentes de la Policía Nacional rodearon a Vizcarra y le indicaron la salida del lugar para llevarlo a cumplir con los trámites previos para el ingreso en prisión, donde el Inpe está a cargo de determinar el lugar de reclusión de los sentenciados por la Justicia.

Sin embargo, por su calidad de exmandatario Vizcarra debe ser internado en Barbadillo, construida en el este de Lima exclusivamente para los exgobernantes procesados penalmente en el país y donde ya están recluidos actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Olllanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra ha sido condenado por haber recibido sobornos de más de 2,3 millones de soles (700.000 dólares) de dos empresas para adjudicarse las obras del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el mejoramiento del hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, antes de llegar al Ejecutivo peruano.

Antes de su ingreso en prisión, Vizcarra debe completar algunos trámites judiciales, que incluyen una revisión de su estado de salud, en compañía de la custodia policial que le ha sido asignada.

En los exteriores de corte, en el centro de Lima, permanecían decenas de simpatizantes de Vizcarra y de su partido Perú Primero, que rechazaron con gritos la sentencia contra su líder e intentaron agredir a los miembros de la Fiscalía que impulsaron la acusación contra el exmandatario.

Entre ellos se encontraba Mario Vizcarra, el hermano de Martín que lo reemplazará como candidato presidencial, y al que el exgobernante ha pedido a sus simpatizantes que voten en los comicios de 2026 para continuar su "lucha", al calificar su condena como una "venganza" de sus rivales políticos que dominan actualmente el Congreso.