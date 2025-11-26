Fallece creador de rampas de lanzamiento de misiles rusos Tópol y Iskander, entre otros

Sóbolev, nacido el 19 de agosto de 1938 en Stalingrado (la actual Volgogrado), trabajó como ingeniero en la oficina de diseño Titán, de la que llego a ser su máximo responsable.

Bajo su dirección fueron creadas las rampas y equipos de tierra para los sistemas autopropulsados de lanzamiento de misiles Tópol, intercontinentales, e Iskander, tácticos, y de otros cohetes.

En 1973 fue laureado con el Premio Estatal de la Unión Soviética y, cuatro años más tarde, con el Premio Lenin, distinciones ambas entre las mayores del país.

Autor de más de cien trabajos científicos, Sóbolev patentó más de una centenar de inventos.

Los funerales del científico tendrán lugar el próximo sábado en Volgogrado.